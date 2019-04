(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2019 Europee il partito Internettiano e il primo a depositare il simbolo Internet e un universo "Noi riteniamo che internet non è uno strumento ma un univero" afferma il rappresentante del Partito Internettiano, Francesco Miglino, in fila fuori dal Ministero dell'Interno per depositare il simbolo per le elezioni europee 2019 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev