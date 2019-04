Olimpiadi 2026, Fontana: "Entusiasmo di tutti gli italiani, è appuntamento che non possiamo perdere"

(Agenzia Vista) Milano, 06 aprile 2019 Olimpiadi 2026, Fontana, entusiasmo e di tutti gli italiani, e appuntamento che non possiamo perdere Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana a margine della conferenza stampa per la chiusura della visita in Italia della Commissione di valutazione del Cio per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. /courtesy LNEWS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev