(Agenzia Vista) Ivrea, 06 aprile 2019 "Ci sono delle nomine in scadenza, tra le quali anche il Garante della Privacy. E in questo caso noi ci adopereremo per individuare una persona al di sopra di qualsiasi sospetto. Perché qui il sospetto è politico: il garante è un politico del Pd, è stato capogruppo al senato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Ivrea per Sum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev