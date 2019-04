Massoneria, Bisi (Goi): "Politici ci lascino in pace e pensino a risolvere problemi dei cittadini"

(Agenzia Vista) Rimini, 06 aprile 2019 "Al di là di qualche errore del passato ampiamente riconosciuto e pagato a caro prezzo, la Massoneria viene tirata in ballo per sviare le masse dalle vere cause e problemi". Lo ha detto Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, nel corso della sua allocuzione alla Gran Loggia 2019 al Palacongressi di Rimini. "I politici attuali più che scrivere inutili e incostituzionali leggi per mettere al bando la Massoneria, costringendo parlamentari liberi e coscienti ad autodenunciarsi, ci lascino in pace e pensino a risolvere i problemi di milioni di cittadini" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev