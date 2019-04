Salvini e i cantieri fermi: "Forse al ministero delle Infrastrutture stanno ragionando troppo"

Salvini promette: grande incontro sovranista sarà a maggio

Parigi, 5 apr. (askanews) - Matteo Salvini continua a cercare sponde per una grande alleanza sovranista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. A parigi per il G7 dei ministri degli Esteri, il vicepremier leader della Lega ha incontrato la leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen. L'incontro non era aperto alla stampa; Le Pen però ha ritwittato una foto insieme a Salvini, ...