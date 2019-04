Saviano, Salvini risponde a Fico: “Voglio vedere come reagirebbe lui se gli dessero del malavitoso”

(Agenzia Vista) Milano, 05 aprile 2019 "Io avrò tanti difetti ma non permetto a nessuno di darmi del malavitoso. Non so come reagirebbe il signor Fico se gli dessero del malavitoso. A me si può dare di tutto e di più, ma siccome combatto la malavita, la mafia, nessuno mi può dare del malavitoso". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando alla riunione della commissione di valutazione del Cio a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it