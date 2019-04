(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2019 M5s, Zingaretti: "Multa a Casaleggio simbolo della fragilità di Rousseau" "La multa inflitta a Casaleggio dal Garante della Privacy è il simbolo della fragilità e dell'opacità della piattaforma Rousseau". Così Nicola Zingaretti a margine dell'inaugurazione della nuova sede operativa di Avviso Pubblico, l'associazione degli enti locali impegnati per la cultura della legalità, situata in via Nino Bixio, a pochi passi dalla Stazione Termini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev