Debito Roma, Raggi: "Lasciamo eredità positiva, nessuno di chi ci ha preceduto ci ha provato"

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2019 Debito Roma, Raggi, lasciamo eredita positiva, nessuno di quelli che ci hanno preceduto ci aveva provato "Lasciamo un'eredità positiva, nessuno di quelli che ci avevano preceduto ci aveva provato. Ora ci sono 2 miliardi da utilizzare entro il 2048 per abbassare l'IRPEF o per dare servizi ai romani." Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi nel corso della visita al Mercato di Portonaccio e del cantiere di Via Tiburtina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev