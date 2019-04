Migranti, Salvini: "Sea Eye? Sicuro che Germania risolverà problema"

Torre Maura, Meloni: "Non si puo' aggiungere degrado al degrado"

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2019 Torre Maura, Meloni non si puo' aggiungere degrado al degrado La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha visitato la rimessa Atac di via Luigi Candoni a Roma, situata nei pressi di un campo Rom. In più di una occasione i dipendenti hanno segnalato situazioni di disagio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev