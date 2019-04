Di Maio: “Con Tria sintonia se lavoriamo concretamente, su scontri ideologici iniziano i problemi”

(Agenzia Vista) Milano, 05 aprile 2019 “Tria? Sicuramente c'è sintonia ogni volta che lavoriamo su cose concrete per aiutare gli italiani. Se stiamo nella concretezza, in questo governo c'è sempre sintonia. Quando parliamo di legge sull'aborto, scontri ideologici o forse quando si comincia a parlare tramite dichiarazioni di stampa e non guardandosi negli occhi iniziano i problemi". Lo ha detto il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, a margine di un incontro ad Assolombarda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it