Incendio in ditta bergamasca, colonna di fumo visibile per chilometri

(Agenzia Vista) Bergamo, 05 aprile 2019 Un vasto incendio è scoppiato alla manifattura di Albino (Bergamo). La densa colonna di fumo nero e' rimasta per ore visibile sin dalla strada per chilometri. Non sono chiare le cause del rogo e sul posto hanno lavorato squadre di vigili del fuoco da tutta la provincia accompagnati dai tecnici Arpa per garantire sulla salute dei residenti della zona / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev