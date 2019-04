(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 Banche, Di Maio: "Lunedi soluzione per truffati, la pazienza è finita" Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, uscendo da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri: "Siamo contenti che nel decreto crescita non siano entrate norme per i truffati dalle banche. Non perche' non le vogliamo, ma perche' lunedi' ci sara' un incontro tra Conte e le associazioni dei risparmiatori, e non devono entrare in gioco arbitrati. Lunedi' si deve trovare la soluzione, e' finita la pazienza nostra e dei risparmiatori. Devono avere i soldi, non un avvocato per andare da un giudice" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev