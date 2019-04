(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 Dl crescita, Di Maio: "Importanti misure per le aziende, no norme rimborsi truffati" Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, uscendo da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri: "C'e' l'abbattimento del 60% dell'Imu per capannoni e beni strumentali, ci sono norme per la tutela del made in Italy e per il rientro dei cervelli. Ci sono misure importanti per le nostre aziende" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev