Cantiere Quadrilatero, Conte: “Sarò qui tra un anno per verificare la fine dei lavori”

(Agenzia Vista) Fabriano, 04 aprile 2019 “Sarò qui tra un anno per verificare la fine dei lavori”, queste le prime parole del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte che, con il ministro alla Infastrutture Danilo Toninelli è arrivato a Fabriano, al campo base di Borgo Tufico per il riavvio del cantiere della Quadrilatero Marche Umbria. Cantiere che fa capo ad Astaldi, contraente generale, azienda che è in concordato preventivo in continuità aziendale. _Courtesy E'Tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it