Cantieri, Toninelli a Fabriano: “Nel decreto Crescita inseriremo il sisma Bonus”

(Agenzia Vista) Fabriano, 04 aprile 2019 “Nel decreto crescita inseriremo il sisma bonus”. Lo ha detto il ministro alla Infastrutture Danilo Toninelli è arrivato a Fabriano, al campo base di Borgo Tufico per il riavvio del cantiere della Quadrilatero Marche Umbria. Cantiere che fa capo ad Astaldi, contraente generale, azienda che è in concordato preventivo in continuità aziendale. _Courtesy E'Tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it