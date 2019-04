(Agenzia Vista) Napoli, 04 aprile 2019 Sviluppo sostenibile, la IV edizione di Innovation Village a Napoli premia i talenti italiani Il Museo Ferroviario di Pietrarsa, in Provincia di Napoli, ha ospitato Innovation Village 2019, iniziativa giunta alla quarta edizione. Una tre giorni di lavoro durante i quali si fa network a sostegno di progetti e start up volte allo sviluppo sostenibile. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it