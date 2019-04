Il quindicenne di Torre Maura risponde a Casapound: “Fate leva sulla rabbia per racimolare voti”

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 "State a fa' leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. 'Sta cosa di anda' sempre contro le minoranze a me nun me sta bene". Sono le parole di Simone, un ragazzo di 15 anni, che ha risposto a un miltante di Casapound a Torre Maura. _Courtesy Facebook Mauro Antonini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it