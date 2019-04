(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 Ocse, Di Maio, stime non tengono conto dl crescita e sblocca cantieri "Le stime Ocse non considerano le misure si questi giorni come il dl crescita e lo sblocca cantieri che rispondono al momento di congiuntura economica difficile che vive l'Europa".Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, nel corso del Question Time. Fonte: Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev