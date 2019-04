(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 Torre Maura, i residenti, via i rom da centri abitati, Salvini faccia delle leggi La rabbia dei residenti di quatriere Torre Maura che ieri hanno protestato contro l'arrivo di nuove famiglie rom nel centro di accoglienza: "Basta questo finto buonismo, i rom non devono stare nei centri abitati perchè tanto non si vogliono integrare." _Courtesy ReteSole Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev