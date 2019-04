(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 Truffati banche, G Grillo: "Non è questione di vita o morte come qualcuno vuole far credere" "Della norma sui truffati delle banche se n'è parlato durante il pre consiglio e vedremo oggi al CdM, ma io non ne farei una questione di vita o di morte come qualcuno vuole far credere". Queste le parole di Giulia Grillo, ministro della Salute, intervistata a margine di un convegno sull'uranio impoverito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev