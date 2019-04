(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 Fine commiss. debito Roma, Castelli:"Stato si accolla debito finanziario e riduce costi Commissario" Così il sottosegretario Laura Castelli, in conferenza stampa in Campidoglio con la sindaca Virginia Raggi, per annunciare la chiusura della gestione commissariale del debito di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev