(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2019 Chiusura commissariamento debito Roma, Raggi ai giornalisti, ci date degli incompetenti, oggi vi chiedo un sorriso Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in conferenza stampa in Campidoglio per annunciare la chiusura della gestione commissariale del debito, insieme alla sottosegretaria Laura Castelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev