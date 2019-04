21 arresti per traffico di droga a Catania, durante l'operazione spunta anche una corona

Brexit, via libera da Camera dei Comuni a legge anti no-deal

Londra, 4 apr. (askanews) - I sì 313 e i no 312, così, per un solo voto, la Camera dei Comuni ha respinto per la seconda volta una Brexit senza accordo, l'ormai noto "no deal". È infatti stato approvato un disegno di legge che esclude una Brexit no-deal e che, se sarà approvato alla Camera dei Lord, obbligherà il governo di Theresa May a chiedere un'ulteriore proroga all'Ue, oltre l'attuale ...