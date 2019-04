(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 aprile 2019 Brexit, Moscovici, con no deal controlli dogane anche in Irlanda "In caso di una Brexit senza accordo sia l'Ue che il Regno Unito dovrebbero affrontare grandi sfide e avrebbero la necessità di proteggere i rispettivi mercati. Al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord ci sarebbero controlli doganali, ma lontano dal confine. Quello che conta è che il codice doganale si applichi ovunque. E l'accordo del Venerdì Santo continuerà ad applicarsi, in qualsiasi circostanza". Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Bruxelles. fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev