Mobilità sostenibile e carburanti alternativi, l'evento organizzato da PTCLAS, il videoracconto

Ong Sea Eye soccorre barcone con 64 migranti: "Ora porto sicuro"

Roma, 3 apr. (askanews) - La nave "Alan Kurdi" della Ong tedesca Sea Eye ha soccorso un gommone con a bordo 64 persone. Il salvataggio, riferiscono dalla organizzazione non governativa, è avvenuto in acque internazionali a nord di Zuara, al largo della Libia. Le persone a bordo dell'imbarcazione in pericolo richiedevano al telefono assistenza medica. "L'imbarcazione non era più in grado di ...