(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2019 Truffati banche, Conte: "Confido che norme risarcimenti siano in dl crescita" "E' ora in corso il pre consiglio dei ministri e confido che le norme per i risarcimenti ai truffati delle banche siano inseriti nel decreto crescita". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenendo in conferenza stampa in Qatar. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev