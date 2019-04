(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2019 Torre Maura, Raggi: "Intervenuta per tutelare bambini" "Sono intervenuta per evitare che la situazione degenerasse, c'era un clima molto pesante. Sono intervenuta per tutelare i tanti cittadini onesti di quel quartiere e i 33 bambini che rischiavano la vita e l'incolumità personale". Queste le parole di Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata riguardo le proteste di Torre Maura. fonte Facebook_Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev