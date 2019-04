(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2019 Torre Maura, Raggi, no odio razziale fomentato da CasaPound e Forza Nuova "Non possiamo cedere all'odio razziale, non possiamo cedere contro chi continua a fomentare questo clima e continua a parlare alla pancia delle persone, e mi riferisco prevalentemente a CasaPound e Forza Nuova". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, parlando a margine di una presentazione in Campidoglio, commentando la rivolta avvenuta ieri sera a Torre Maura contro l'arrivo di 60 Rom in un centro di accoglienza della zona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev