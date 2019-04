Cinque arresti per rapine a furgoni portavalori, il covo in un vivaio in disuso

(Agenzia Vista) Bari, 03 aprile 2019 Le Squadre Mobili di Bari e Foggia con i Reparti di prevenzione del crimine, lo Sco e la Polizia Stradale hanno arrestato 5 persone per rapine a furgoni portavalori. Durante una perquisizione a un vivaio in disuso rinvenuti auto e mezzi pesanti rubati, armi, giubbotti antiproiettile e utensili per effrazione 7 Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev