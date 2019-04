Juncker in visita a Roma incontra Giorgio Napolitano

Grillo: un medico nelle scuole per un sostegno su temi delicati

Roma, 2 apr. (askanews) - Un medico in ogni scuola a partire da quelle dell'infanzia per aiutare e sostenere bambini e ragazzi su "temi delicati" come quelli sessuali, il bullismo, disturbi della sfera psichica, fumo ed alcol, oppure per "la prevenzione e l'individuazione di malattie precoci". È l'idea lanciata dal ministro della Salute, Giulia Grillo, in occasione di un convegno dell'Inps sulla ...