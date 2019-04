(Agenzia Vista) Austin, 01 aprilepril 2019 Bagno di folla e selfie per O'Rourke al lancio della campagna per presidenziali Usa 2020 a Austin Beto O'Rourke si è concesso ad un bagno di folla al termine del comizio di lancio della sua campagna elettorale per le presidenziali del 2020. courtesy_Facebook Beto O'Rourke Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it