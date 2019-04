Salvini: "Neanche se viene Padre Pio cancello Quota 100"

(Agenzia Vista) Como, 01 aprile 2019 "Neanche se arriva padre Pio sulla Terra rimetto la legge Fornero. Anzi sono orgoglioso che proprio oggi oltre 100mila italiani riconquistano la vita andando in pensioni e giovani che iniziano a lavorare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un comizio a Como. E in una dichiarazione aggiunge, con riferimento alle richieste di accedere a Quota 100 finora inoltrate: "109.579 volte orgoglioso di aver cominciato a smontare la Legge Fornero, restituendo in pochi anni il diritto alla vita e al lavoro a milioni di italiani" / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it