Migranti, Trump: "Messico fermi la carovana o chiudiamo i confini" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Canal Point (FL), 01 aprile 2019 "Il Messico ha le leggi per l'immigrazione più rigide al mondo mentre noi abbiamo le più deboli e patetiche. Prima il Congresso deve fare qualcosa poi il Messico, che fa un sacco di soldi con gli Stati Uniti, deve fermare la gigantesca carovana che sta attraversando il Messico. Il Messico è tosto, potrebbero fermarla ma ha deciso di non farlo. Se non lo fanno chiuderemo i confini per bel po' di tempo. Non scherzo.” Così il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump in visita a Canal Point in Florida. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev