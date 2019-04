Inter, Borja Valero: “Icardi? Non so quale sia la soluzione per rivederlo in campo”

(Agenzia Vista) Milano, 01 aprile 2019 "Non so quale sia la soluzione per rivederlo in campo, se l'avessimo l'avremmo impiegata sin dall'inizio. Non so, vedremo quello che succederà". Lo ha detto il giocatore dell'inter in mixed zone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it