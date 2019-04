Inter, Spalletti ai giornalisti: “Icardi? Volete fare una fiction perché vi fa comodo”

Tivoli Città del futuro: esempio virtuoso su differenziata e Raee

Roma, 1 apr. (askanews) - Un'urbanizzazione innovativa e sostenibile, basata sull'economia circolare e in grado di produrre energia a impatto quasi zero, gestendo i rifiuti in modo attento e consapevole, trasformandoli da problema sociale e ambientale a vera e propria risorsa economica. Una best practice che in cinque anni ha trasformato Tivoli, grazie al 70% di raccolta differenziata e il ...