(Agenzia Vista) Verona, 31 marzo 2019 “Per me i valori sono come le scarpe quando entri in campo, la vita è come una partita di pallone, la famiglia sono le maglie perché fatta di diversi ruoli io credo che padre e madre hanno due ruoli importanti ma diversi”. Lo ha detto l'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie al Congresso della Famiglia a Verona Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it