Unioni civili, Legrottaglie al Congresso di Verona: “Prego che facciano le scelte giuste”

(Agenzia Vista) Verona, 31 marzo 2019 “Unioni civili? Non mi competano non mi resta che pregare che facciano le scelte giuste, poi dobbiamo accettare tutto ma non condividerlo per forza”. Lo ha detto l'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie al Congresso della Famiglia a Verona Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it