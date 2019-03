M5s, in piazza a Genova evento dell'Associazione Rousseau sulla giustizia, le immagini

(Agenzia Vista) Liguria, 30 marzo 2019 Da un lato la piazza, dall'altra il palco, in una giornata tutta genovese per il Movimento Cinque Stelle per il 'Rousseau City Lab', la settima tappa del tour nazionale itinerante protagonista per 2 giorni nel capoluogo ligure. In piazza Matteotti, nel centro della città, all'interno di un maxi stand a forma di mouse il tema è stato quello della 'Innovazione al servizio della trasparenza e della lotta alla corruzione' con l'obiettivo di promuovere un dibattito pubblico su giustizia, antimafia e lotta alla corruzione. Sul palco si sono alternati ospiti nazionali tra cui Davide Casaleggio, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il procuratore Nicola Gratteri, il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it