Europee, Zingaretti presenta simbolo con Pd e 'Siamo Europei'

Roma, 30 mar. (askanews) - In alto il logo del Pd, con lo stemma del Pse, e in basso il riferimento a 'Siamo Europei'. E' il simbolo con cui il Pd si presenterà alle elezioni europee, presentato dal segretario Dem Nicola Zingaretti e da Carlo Calenda. "Un simbolo di speranza, che dice alle forze migliori: uniamoci per salvare l'Europa e per dare alle nuove generazioni un futuro degno" ha detto ...