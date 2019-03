(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2019 Tajani apre Assemblea FI Buon compleanno per i nostri 25 anni Al via l'Assemblea di Forza Italia al Palazzo dei Congressi all'Eur. Ad aprire i lavori il presidente del Parlamento Europeo ed esponente di punta di Forza Italia, Antonio Tajani: "Una nuova avventura per il futuro, buon compleanno a tutti per questi primi 25 anni, siamo nel pieno della nostra energia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev