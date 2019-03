(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2019 Accoglienza da star per Berlusconi ad assemblea FI: "Sono commosso" Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, interviene dal palco dell'assemblea di FI: "Non posso negare di essere molto, molto commosso. commosso per essere qui insieme a voi, a voi che siete stati per 25 anni la mia famiglia, a voi che con me avete cambiato la storia del Paese, a voi che siete qui perché volete continuare a essere indispensabili per cambiare ancora la storia dell'Italia, e soprattutto per cambiare la storia dell'Europa, dell'occidente e del mondo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev