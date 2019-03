(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2019 FI, Berlusconi: "Italiani che non ci hanno votato non hanno capito nulla" "Forse con l'età sono diventato più saggio e anche più moderato, ma ripensando al passato devo dire che gli italiani che non ci hanno dato il loro voto non hanno capito nulla". Queste le parole di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, durante il suo intervento all'assemblea del partito. fonte Facebook_Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it