(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2019 Lupi ad Assemblea FI:" Qui per sostenere unità per le europee" Al via l'Assemblea di Forza Italia al Palazzo dei Congressi all'Eur. Anche Maurizio Lupi presente all'evento, l'ex esponente di Forza Italia spiega così la sua presenza: "La coscienza che alle prossime elezioni europee c'è una sfida importantissima per l'Europa e per l'Italia, non è più il momento delle divisioni ma dell'unità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev