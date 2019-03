(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2019 30-03-19 Vista la Settimana in 2 minuti - Lunedì 25 marzo Regionali Basilicata, vince il candidato di centrodestra Vito Bardi - Martedì 26 marzo Papa Francesco per la prima volta in Campidoglio: "Roma non si degradi" - Mercoledì 27 marzo Bus dirottato, Salvini riceve i bimbi eroi al Viminale - Giovedì 28 marzo Legittima difesa approvata in Senato, è legge - Venerdì 29 marzo Verona, al via il Congresso mondiale delle famiglie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev