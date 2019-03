(Agenzia Vista) Firenze, 30 marzo 2019 Morti sul lavoro, Capone (Ugl): "Nel 2018 aumento del 10% morti sul lavoro, basta" "Siamo a Firenze per una nuova tappa del nostro tour 'Lavorare per vivere', con 1133 sagome bianche in ricordo delle morti sul lavoro, 100 in più dell'anno scorso perché nel 2018 c'è stato un aumento del 10% delle morti, vogliamo sensibilizzare le istituzioni rispetto a questo dramma". Queste le parole di Francesco Paolo Capone, segretario generale Ugl, durante la manifestazione 'Lavorare per vivere' a Firenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it