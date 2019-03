Brexit, Camera Comuni boccia accordo di May per la terza volta

Londra, 29 mar. (askanews) - La Brexit così non s'ha da fare. La Camera dei Comuni per la terza volta ha bocciato con 344 voti contrari e 286 favorevoli la mozione sull'accordo di ritiro dall'Unione Europea presentata dal governo di Theresa May. La premier, che aveva messo sul piatto le sue dimissioni in cambio del voto dell'accordo, sembra proprio il vaso di coccio tra vasi di ferro di ...