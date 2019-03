Russiagate, Trump: "La grande bufala della collusione è morta" SOTTOTITOLI

Conte: il governo non intende incentivare vendita armi

Roma, 29 mar. (askanews) - "Non è obiettivo del governo incentivare la vendita delle armi: se ci fossero iniziative legislative saranno legislative e non governative". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando ad Assisi per la cerimonia di consegna della Lampada della Pace al Re di Giordania.