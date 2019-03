Russiagate, Trump: "Nessuna collusione, un ottimo risultato" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 29 marzo 2019 "Questa storia è andata avanti per due anni ma anche di più. E' una disgrazia quello che è successo, una cosa terribile per il nostro paese. Nessuno ha mai visto niente del genere prima e probabilmente non è mai successo prima. Una bella conclusione, non c'è stata nessuna collusione, tutti lo sapevano. Avrei sperato si fosse conclusa in una settimana invece di due anni ma il risultato è stato ottimo, nessuna ostruzione, nessuna collusione, niente. Una buona cosa ma c'è voluto troppo tempo.” Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando coi giornalisti a Washington. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev