A Torino nascerà quartier generale dell’industria 4.0, la presentazione con Chiamparino e Appendino

Mogherini: fermo rifiuto dell'Ue all'uso della forza in Venezuela

Quito, 28 mar. (askanews) - Mentre il Parlamento europeo ha approvato una nuova risoluzione sul Venezuela, in cui si sollecita una soluzione pacifica per la crisi in atto nel Paese, attraverso elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili e condannato "i feroci atti di repressione e violenza" e rinnovato il riconoscimento di Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim, a Quito, in ...