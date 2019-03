Caso Montante, Morra (M5S): "L'Antimafia ascolterà Salvini in audizione"

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2019 Caso Montante, Morra Antimafia ascoltera' Salvini in audizione "L'antimafia ascolterà Salvini in audizione. Nella mia qualita' di presidente della commissione Antimafia chiedero' spiegazione a tutti i livelli istituzionali per comprendere la scelta di non costituzione di parte civile del ministero dell'Interno nel processo a Montante". Lo afferma Nicola Morra presidente della Commissione Antimafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it